Врач Борисов предупредил о высоком риске заболеваемости гриппом в сезоне 2026–2027 годов

Заведующий отделением терапии клиники «Будь Здоров» в Петербурге Евгений Борисов рассказал Piter.TV , что в предстоящем эпидемическом сезоне заболеваемость гриппом может быть высокой. Он подчеркнул важность своевременной вакцинации.

По данным НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, на 36-й неделе 2026 года (с 31 августа по 6 сентября) уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России повысился относительно предыдущего периода, однако оставался ниже базовой линии и эпидемического порога.2 источника В Санкт-Петербурге и Ленинградской области критические показатели также не были превышены, что характерно для межэпидемического периода конца лета и начала осени.

Врач отметил особую важность иммунизации для групп риска. Вакцинация обеспечивает защиту не только самого привитого человека, но и его ближайшего окружения, препятствуя распространению вируса.