Онищенко предупредил о возможной опасной мутации оспы обезьян

«Чем больше людей болеет, тем быстрее может произойти генетический скачок, и тогда [оспа обезьян] будет опасна», — заявил эпидемиолог.

Онищенко отметил, что люди начали заболевать и передавать инфекцию неестественным путем. Поэтому необходимо создать вакцину. У россиян, родившихся после 1980 года нет иммунитета к этому заболеванию, потому что с этого периода прекратили ставить прививки от натуральной оспы.

Оспа обезьян не представляет для россиян никакой опасности, так как в стране оперативно могут выявить это заболевание, заявили ранее в Роспотребнадзоре.