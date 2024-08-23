Онищенко предупредил о возможной опасной мутации оспы обезьян

Онищенко: вирус оспы обезьян может начать передаваться воздушно-капельным путем

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Вирус оспы обезьян может опасно мутировать и начать передаваться воздушно-капельным путем. Необходимо создать вакцину, заявил ТАСС эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Чем больше людей болеет, тем быстрее может произойти генетический скачок, и тогда [оспа обезьян] будет опасна», — заявил эпидемиолог.

Онищенко отметил, что люди начали заболевать и передавать инфекцию неестественным путем. Поэтому необходимо создать вакцину. У россиян, родившихся после 1980 года нет иммунитета к этому заболеванию, потому что с этого периода прекратили ставить прививки от натуральной оспы.

Оспа обезьян не представляет для россиян никакой опасности, так как в стране оперативно могут выявить это заболевание, заявили ранее в Роспотребнадзоре.

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