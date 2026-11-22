Устойчивая к антибиотикам бактерия Klebsiella pneumoniae может уже распространяться в России. Об этом ТАСС заявил академик РАН и эпидемиолог Геннадий Онищенко.

«Она уже может и есть в нашей стране», — сказал он.

По словам Онищенко, устойчивые штаммы постепенно вытесняют другие разновидности бактерий и занимают их экологическую нишу. Инфекции, которые они вызывают, сложнее лечить, что повышает риск дальнейшего распространения.

Академик подчеркнул необходимость усилить мониторинг таких микроорганизмов и разработку препаратов против них.

Особое внимание, по его мнению, важно уделять пациентам, которые обращаются за медицинской помощью за рубежом.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила об угрозе распространения опасной супербактерии Klebsiella pneumoniae на территории стран Европы.