Онищенко допустил, что власти Турции скрывают масштабы заболевания холерой

Турецкие власти могут скрывать масштабы вспышки холеры, местные клиники переполнены заболевшими. Об этом изданию Life рассказал заместитель президента Российской академии образования эпидемиолог Геннадий Онищенко.

«В Турции сейчас фиксируются случаи заболеваний, связанных с вибрионами. Клиники переполнены, жалобы на симптомы наблюдаются уже около недели, а первые сообщения о бактерии на пляжах появились еще в июле», — отметил Онищенко.

Холера передается в основном через воду, гораздо реже через прямой контакт с больным. При этом заболевании нарушается нормальный процесс всасывания воды в кишечнике, симптомы могут быть от легких расстройств до тяжелого обезвоживания.

Ранее Онищенко рассказал, что при заболевании холерой организм погибает резко от обезвоживания. Лечение заболевания начинается с восполнения жидкости. В борьбе с холерой также применяют антибиотики.