Офтальмолог Шилова предостерегла от ношения темных очков без UV-фильтра

Профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова рассказала «Москве 24» , что ношение темных очков без UV-фильтра может привести к развитию серьезных заболеваний глаз.

Она отметила, что ультрафиолетовое излучение при длительном пребывании на солнце может вызвать фотокератит и фотоконъюнктивит, которые сопровождаются болью, светобоязнью, слезотечением и временным снижением зрения.

По словам эксперта, накопленное воздействие ультрафиолета может повысить риск развития таких заболеваний, как птеригиум и катаракта, а также новообразований кожи век и тканей вокруг глаз.

Шилова подчеркнула, что особенно важно защищать глаза от солнца очками, когда индекс ультрафиолетового излучения достигает 3 и выше.

Главным критерием выбора аксессуара является наличие надежного UV-фильтра. На маркировке должно быть указано UV400 либо 100% защита от лучей UV-А и UV-В.

Врач также обратила внимание на категорию затемнения: «2» подходит для прогулок в городе, «3» — для отдыха у воды, а «4» — для экстремально яркого света, например, в условиях высокогорья и снежных пространств. При этом очки с маркировкой «4» не стоит использовать при управлении автомобилем.