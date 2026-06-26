Офтальмолог объяснил, почему дешевые солнечные очки вредят зрению сильнее, чем их отсутствие

Дешевые несертифицированные солнцезащитные очки могут навредить зрению сильнее, чем полное отсутствие защиты от солнца. Об этом в программе «Интервью 360» рассказал заведующий офтальмологическим отделением Консультативно-диагностического центра Подольской областной клинической больницы Алексей Егоров.

Врач объяснил, что некачественные темные очки обманывают естественную систему защиты глаза.

«Когда вы надеваете несертифицированные дешевые темные очки, велик риск того, что они, несмотря на то, что они темные, пропускают ультрафиолет. В то же время глаз думает, что он находится в условиях недостаточной освещенности и существенно расширяется зрачок. В этой ситуации глаз начинает получать очень большое количество ненужного излучения, того самого ультрафиолета, что может привести к повреждению внутриглазных структур, в том числе и сетчатки глаза», — отметил Егоров.

Офтальмолог предложил способ проверки очков: посветить через линзу очков ультрафиолетовым фонариком для проверки денег на фотохромное пробное стекло, которое используют в салонах оптики. Если стекло потемнеет, очки пропускают ультрафиолет и считаются некачественными — если останется светлым, защита работает исправно.

Также Егоров рассказал, что блефаропластика (коррекция век) остается одной из самых безопасных косметических операций и не затрагивает сам глаз.