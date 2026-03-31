Офтальмолог Левина назвала изменение радужной оболочки тревожным сигналом
Офтальмолог и кандидат медицинских наук Мария Левина рассказала «Москве 24», что изменение цвета радужной оболочки глаза может быть симптомом серьезных заболеваний.
По словам специалиста, если такая особенность является врожденной, то она не опасна. Однако если изменение цвета радужки происходит в течение жизни, это может быть тревожным сигналом.
«Например, такое часто происходит в результате попадания в глаз мельчайшей металлической стружки. Со временем она окисляется и пропитывает пигмент радужки», — отметила медик.
Также причиной изменения цвета радужки может стать поражение нервной системы, сопровождающееся нарушением иннервации глаза. В результате радужка становится более светлой. Возможны и дополнительные симптомы, такие как опущение века и сужение зрачка.