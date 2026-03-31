Офтальмолог Левина назвала изменение радужной оболочки тревожным сигналом

Офтальмолог и кандидат медицинских наук Мария Левина рассказала «Москве 24» , что изменение цвета радужной оболочки глаза может быть симптомом серьезных заболеваний.

По словам специалиста, если такая особенность является врожденной, то она не опасна. Однако если изменение цвета радужки происходит в течение жизни, это может быть тревожным сигналом.

«Например, такое часто происходит в результате попадания в глаз мельчайшей металлической стружки. Со временем она окисляется и пропитывает пигмент радужки», — отметила медик.

Также причиной изменения цвета радужки может стать поражение нервной системы, сопровождающееся нарушением иннервации глаза. В результате радужка становится более светлой. Возможны и дополнительные симптомы, такие как опущение века и сужение зрачка.