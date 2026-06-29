Офтальмолог Куренков предупредил, что трение глаз руками может спровоцировать бактериальное заболевание

Врач-офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков в беседе с радио Sputnik напомнил о вреде привычки тереть глаза руками. Специалист подчеркнул, что это может привести к серьезным проблемам со зрением.

Куренков объяснил, что передняя поверхность глаза покрыта нежным эпителием, который можно легко травмировать.

«Ни в коем случае нельзя тереть глаза руками. Если что-то в глаз попало, то можно его промыть, а если это не проходит, то уже нужно обратиться к офтальмологу», — предупредил он.

По словам офтальмолога, помимо раздражения, человек может получить бактериальное заболевание, которое угрожает здоровью глаза.

«При развитии, допустим, кератита не исключено такое осложнение, как переход его в язву роговицы с перфорацией по потере глаза в целом», — заключил Вячеслав Куренков.

Ранее детский офтальмолог Игорь Азнаурян рекомендовал покупать очки только в специализированных оптиках при глазных клиниках или у проверенных брендов с сертификатами, подчеркнув риски при покупке на маркетплейсах.