Офтальмолог Курачинова заявила, что пациенты с диабетом находятся в группе риска развития катаракты

Высокий уровень сахара в крови у диабетиков может привести к развитию катаракты. К симптомам недуга относятся повышенная чувствительность к свету, размытое зрение и изменение в восприятии цветов. Об этом рассказала News.ru врач-офтальмолог Зарина Курачинова.
Она объяснила, что скопление глюкозы в тканях становится причиной изменений в хрусталике глаза. Это приводит к помутнению и ухудшению зрения.
Сахарный диабет также оказывает влияние на кровеносные сосуды, что повышает вероятность появления ряда заболеваний глазных органов. Среди них — диабетическая ретинопатия. В целях профилактики необходимо регулярно посещать офтальмолога и контролировать уровень сахара в крови, заключила Курачинова.
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