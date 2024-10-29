Офтальмолог Курачинова заявила, что пациенты с диабетом находятся в группе риска развития катаракты

Высокий уровень сахара в крови у диабетиков может привести к развитию катаракты. К симптомам недуга относятся повышенная чувствительность к свету, размытое зрение и изменение в восприятии цветов. Об этом рассказала News.ru врач-офтальмолог Зарина Курачинова.

Она объяснила, что скопление глюкозы в тканях становится причиной изменений в хрусталике глаза. Это приводит к помутнению и ухудшению зрения.

Сахарный диабет также оказывает влияние на кровеносные сосуды, что повышает вероятность появления ряда заболеваний глазных органов. Среди них — диабетическая ретинопатия. В целях профилактики необходимо регулярно посещать офтальмолога и контролировать уровень сахара в крови, заключила Курачинова.