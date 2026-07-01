Офтальмолог Казанцев посоветовал носить объемные солнцезащитные очки

Кандидат медицинских наук, руководитель офтальмологической клиники Антон Казанцев в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал, как выбрать подходящие солнцезащитные очки. По словам специалиста, лучше всего защищают глаза от ультрафиолета максимально объемные модели с отметкой UV-400.

Врач подчеркнул, что размер очков имеет значение.

«Мы, как офтальмологи, всегда просим выбирать максимально объемные, чтобы они закрывали максимальное количество света и защищали глаза», — отметил он.

Кроме того, Антон Казанцев обратил внимание на маркировку UV-400, которая указывает на максимальную защиту от ультрафиолетовых лучей. Чтобы избежать подделки, эксперт порекомендовал покупать очки в сертифицированных местах.