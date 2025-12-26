Офтальмолог Гозиев рассказал, что глаза могут отражать состояние организма в целом

Офтальмолог и хирург клиники «Медицина» (АО «Академия Ройтберга») Сино Гозиев в интервью «Газете.Ru» подчеркнул, что глаза могут отражать состояние организма в целом, выступая своеобразным окном в наше здоровье.

Заболевания, протекающие незаметно для пациента, могут проявить себя именно на зрительном органе, что делает осмотр глаз мощным инструментом диагностики.

Например, сахарный диабет, оставаясь незамеченным на начальных этапах, приводит к патологическим изменениям сосудов сетчатки — диабетической ретинопатии. Высокое артериальное давление также находит отражение в структуре сосудов глаза, проявляясь в виде деформации вен, кровотечений и отеков.

Даже патологии эндокринной системы, такие как гиперфункция щитовидной железы, проявляются в изменении положения глазных яблок и дискомфорте при взгляде. Другие системные заболевания, такие как аутоиммунные артриты и воспаления суставов, также оставляют отпечаток на глазах, начиная с воспаления конъюнктивы и заканчивая дегенеративными изменениями хрусталика.

Выявление отклонений в состоянии глаз позволяет предупредить серьезные медицинские осложнения и своевременно начать лечение, подчеркивая важность регулярных обследований у врача-офтальмолога.