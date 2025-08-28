Офтальмолог Гозиев назвал вспышки света в поле зрения опасным симптомом

Фотопсии представляют собой зрительные феномены, которые проявляются вспышками света в поле зрения. Они могут указывать на различные заболевания глаз или неврологические патологии. Об этом рассказал офтальмолог, офтальмохирург и кандидат медицинских наук Сино Гозиев в беседе с « Известиями ».

По его словам, вспышки света часто возникают у людей с предрасположенностью к внутриглазным заболеваниям, например при близорукости или сахарном диабете.

Среди основных причин фотопсий — разжижение стекловидного тела, которое может привести к его отслоению от сетчатки. Как пояснил врач, фотопсии могут быть признаком опасных состояний, таких как отслойка сетчатки или сосудистые заболевания. Гозиев призвал не игнорировать этот симптом и обратиться к офтальмологу, особенно если есть сопутствующие заболевания или травмы глаза.