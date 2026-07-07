Офтальмохирург Шилова отметила пользу физической активности для зрения

Профессор, доктор медицинских наук и офтальмохирург Татьяна Шилова назвала скандинавскую ходьбу и бег трусцой полезными для здоровья глаз. Об этом сообщила «Москва 24» .

По словам врача, для здоровья глаз особенно полезны занятия, которые сочетают умеренную физическую нагрузку и пребывание на свежем воздухе при естественном дневном освещении. К таким занятиям относятся пешие и велосипедные прогулки, скандинавская ходьба, бег трусцой, плавание и спортивные игры на открытом воздухе, например бадминтон и настольный теннис.

Медик также отметила, что естественный дневной свет стимулирует выработку дофамина в сетчатке, что помогает замедлять прогрессирование близорукости, особенно у детей и подростков. Регулярное пребывание на улице не менее двух часов в день может служить мерой профилактики развития и прогрессирования миопии.