«Обыкновенный хозяйственный спор». Юрист пояснила суть иска к разработчику лекарства от рака

В России разработали уникальное лекарство от рака «Афотид». На компанию-разработчика подали в суд. В чем суть иска, ведущей Анастасии Букреевой на стриме 360.ru пояснила медицинский юрист Ирина Гриценко.

«Я бы хотела акцентировать внимание, что в данном случае было рассмотрение по основанию наличия у нас госконтракта. И вопрос стоял, исполнен этот госконтракт или нет. То есть фактически суд рассматривал обыкновенный хозяйственный спор. Здесь не стоял вопрос о медицинском применении, не стоял вопрос об эффективности препарата», — пояснила юрист.

В ходе рассмотрения дела ответчик в доказательство своей позиции раскрыл дополнительные обстоятельства, которые касались регистрации препарата, наличия разрешения, наличия положительных отзывов экспертов, а также сведения о депонировании штамма и начале производства. Эта информация предоставляется суду в виде документов, пояснила Гриценко.

«Однако суд, когда рассматривает подобные дела, он не ставит вопрос именно о том, как сам препарат работает, насколько он в данном случае эффективен», — подчеркнула собеседница 360.ru.

На данном этапе можно говорить только о том, что суд подтвердил исполнение всех этапов госконтракта. Именно в этом была претензия Минпромторга — просрочка выполнения четвертого этапа исследовательских работ.