Общественная Служба Новостей: свежие ягоды позволят утолить жажду сладкого

Иногда возникает сильное желание съесть что-то сладкое. Это может быть связано с зависимостью от сахара, который стимулирует выброс дофамина. Кроме того, сахар — источник быстрой энергии, к которой привыкает мозг, написала Общественная Служба Новостей .

Чрезмерное потребление сахара может негативно сказываться на общем самочувствии и здоровье, вызывая резкие колебания уровня энергии, проблемы с кожей, а также повышая риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Вот несколько советов, которые помогут снизить тягу к сладкому и оздоровить рацион:

Постепенное уменьшение количества сахара. Постепенное снижение дозировки сахара поможет организму адаптироваться и повысить чувствительность вкусовых рецепторов к натуральной сладости фруктов и овощей.

Замена сахара полезными продуктами. Употребление свежих фруктов и ягод, темного шоколада с высоким процентом какао (от 70%) и орехов позволит утолить жажду сладкого без вреда для здоровья.

Здоровое начало дня. Включите в утренний рацион здоровые каши, яйца, творог и орехи, чтобы предотвратить скачки сахара в крови и тягу к сладкому в течение дня.

Продукты с белком и полезными жирами. Включение белков и здоровых жиров в перекусы позволит снизить аппетит и улучшить метаболизм.

Увеличение потребления воды. Обезвоживание часто ошибочно принимается за чувство голода, поэтому достаточное количество жидкости в рационе поможет снизить ненужные перекусы.