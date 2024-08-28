Общественная Служба Новостей: кокосовый сахар рекомендуют худеющим и пациентам с диабетом

Кокосовый сахар, имеющий низкий гликемический индекс, отлично подойдет пациентам с диабетом. Об этом рассказала Общественная Служба Новостей.

Кроме того, данную сладость рекомендуют включить в рацион людям, которые следят за своим весом. Заменяя обычный сахар кокосовым, человек дольше чувствует сытость.

Продукт также полезен для нервной системы. Он способен предотвращать возникновение невротических расстройств и навязчивых состояний.

Семья 16-миллионного гостя выставки «Россия» рассказала о поездке в Самарскую область

Зачем Зеленскому новый «саммит мира», если у него есть «план перемоги» над Россией?

Президент Украины Владимир Зеленский. Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency

Возвращение за свои. Туристы, брошенные «Аэрофлотом» за границей, дошли до Верховного суда

Maksim Konstantinov

«Как с цепи сорвутся». Что сулит коридор затмений осенью-2024

Пироги с орехами и баня. Как отметить православный праздник Ореховый Спас

Изображение нарисовано с помощью нейросети

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте