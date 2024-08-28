Общественная Служба Новостей: кокосовый сахар рекомендуют худеющим и пациентам с диабетом

Кокосовый сахар, имеющий низкий гликемический индекс, отлично подойдет пациентам с диабетом. Об этом рассказала Общественная Служба Новостей .

Кроме того, данную сладость рекомендуют включить в рацион людям, которые следят за своим весом. Заменяя обычный сахар кокосовым, человек дольше чувствует сытость.

Продукт также полезен для нервной системы. Он способен предотвращать возникновение невротических расстройств и навязчивых состояний.