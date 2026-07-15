Общественная служба новостей: избыточное потребление мяса может привести к нарушению обмена веществ

Фото: Приготовление еды в городе мастеров на Фестивале исторической реконструкции «Наследие предков» в Раменском парке / Медиасток.рф

Все больше людей задумываются о своем рационе и влиянии продуктов на здоровье. Мясо долгое время считалось основным источником энергии и белка, но современные исследования показывают, что его потребление может иметь негативные последствия, пишет Общественная служба новостей .

Одним из основных минусов мяса является потеря полезных веществ при термической обработке. В отличие от растительной пищи, которая сохраняет большую часть витаминов после приготовления, мясо теряет значительную долю своих ценных элементов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала переработанное мясо, такое как сосиски, колбасы и бекон, как канцероген первой группы. Это означает, что его частое употребление может увеличить риск развития онкологических заболеваний.

Кроме того, избыточное потребление мяса может привести к нарушению обмена веществ и повышению риска развития сахарного диабета второго типа. Жир из мяса откладывается внутри мышц, что может вызвать неправильную реакцию клеток на инсулин.

Продукты из мяса также вредны для сердца и сосудов из-за содержания «плохого» холестерина, который может привести к образованию бляшек на стенках кровеносных сосудов. Это, в свою очередь, может вызвать высокое давление и увеличить риск инфарктов или инсультов.

Мясо также может негативно влиять на пищеварение и микрофлору кишечника. Из-за длительного процесса расщепления мясная пища может гнить и бродить в кишечнике, что убивает полезные бактерии и портит микрофлору.