Обязательную вакцинацию детей от менингита могут отложить до 2026 года

Всероссийский союз пациентов обратился в правительство и Госдуму с призывом сохранить сроки введения обязательной вакцинации против менингококковой инфекции, запланированные на 2025 год. Об этом со ссылкой на обращение организации сообщил РБК .

Союз пациентов выразил обеспокоенность в связи с возможными изменениями в сроках включения вакцины в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП). В 2023 году правительство уже переносило введение других вакцин, таких как против ротавирусной инфекции и ветряной оспы, что заставило организацию опасаться повторения ситуации.

Глава Союза пациентов Ян Власов сообщил, что на недавнем совещании министр здравоохранения Михаил Мурашко не исключил возможности переноса сроков вакцинации от менингококковой инфекции с 2025 на 2026 год. По его мнению, это может быть связано с недостаточной развитостью производственных мощностей в России для производства вакцины.

Ранее врач-аллерголог и иммунолог Владимир Болибок опроверг мифы о том, что вакцинация может ослабить иммунитет. Он подчеркнул, что прививки от гриппа, напротив, способствуют укреплению защитных функций организма, так как не содержат живого вируса.