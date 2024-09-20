Врач Болибок развеял миф о негативном влиянии вакцинации на иммунитет

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок развеял популярные мифы, связанные с вакцинацией. Об этом сообщила « ТСН24 ».

Некоторые считают, что прививки от гриппа способны снизить иммунитет и спровоцировать частые простуды. На деле данная процедура способствует улучшению защитных функций организма, заявил врач.

Кроме того, распространено мнение, согласно которому вакцинация может привести к заражению гриппом. Однако соответствующие препараты, заверил медик, не содержат живой вирус, добавил «ФедералПресс».