Врач Болибок развеял миф о негативном влиянии вакцинации на иммунитет

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок развеял популярные мифы, связанные с вакцинацией. Об этом сообщила «ТСН24».

Некоторые считают, что прививки от гриппа способны снизить иммунитет и спровоцировать частые простуды. На деле данная процедура способствует улучшению защитных функций организма, заявил врач.

Кроме того, распространено мнение, согласно которому вакцинация может привести к заражению гриппом. Однако соответствующие препараты, заверил медик, не содержат живой вирус, добавил «ФедералПресс».

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