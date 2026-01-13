Объясните, что наркотики убивают: врач обратился к родителям из-за ветпрепаратов

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила запретить продажу подросткам на маркетплейсах ветеринарных препаратов. Почему это стало угрозой, рассказал 360.ru психиатр и нарколог Василий Шуров.

Он объяснил, что в состав некоторых препаратов входит габапентин, который помогает снять боль и судороги у животных. Но у этого вещества есть и побочный эффект — оно стимулирует выработку дофамина, благодаря чему от его употребления можно получить эйфорию, или, как говорят наркоманы, «приход».

В обычных аптеках препараты с габапентином продают строго по рецепту, но в ветеринарных и на маркетплейсах — без него.

Шуров добавил, что родителей должно насторожить заторможенное поведение ребенка, похожая на "пьяную" речь и практически полный отказ от еды.

«Если вдруг поведение ребенка поменялось, задавайте себе вопрос: что происходит? Странные друзья, пропажа денег, проблемы с учебой, не появляется дома, еще что-либо? Каждая особенность поведения подростка должна быть проанализирована», — подчеркнул врач.

Он призвал выстраивать доверительные отношения с детьми и объяснять им вред наркотиков, чтобы школьники понимали: употребление запрещенных веществ приведет в тюрьму или могилу.

По данным ТАСС, Ozon не стал дожидаться законодательного запрета и уже снял с продажи препараты с габапентином.