Подростки начали массово употреблять ветеринарные препараты ради «кайфа»

Российские школьники начали массово покупать и принимать ветеринарные препараты с габапентином, который оказывает наркотический эффект на организм. Ozon убрал с витрины препараты, сообщил ТАСС .

Ветеринарный препарат применяют для устранения тревоги и судорог у собак и кошек, он свободно продается на маркетплейсах. Школьники покупают препараты онлайн и принимают их в опасных дозировках ради «кайфа».

При неправильном применении препарат вызывает сильную интоксикацию, зависимость и серьезные проблемы с нервной системой.

По информации ТАСС, Ozon убрал из ассортимента препараты с габапентином после сообщений о массовых отравлениях.

