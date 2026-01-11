Подростки начали массово употреблять ветеринарные препараты ради «кайфа»
Российские школьники начали массово покупать и принимать ветеринарные препараты с габапентином, который оказывает наркотический эффект на организм. Ozon убрал с витрины препараты, сообщил ТАСС.
Ветеринарный препарат применяют для устранения тревоги и судорог у собак и кошек, он свободно продается на маркетплейсах. Школьники покупают препараты онлайн и принимают их в опасных дозировках ради «кайфа».
При неправильном применении препарат вызывает сильную интоксикацию, зависимость и серьезные проблемы с нервной системой.
По информации ТАСС, Ozon убрал из ассортимента препараты с габапентином после сообщений о массовых отравлениях.
В новогодние праздники в Подмосковье восемь человек отравились кониной. Пострадавших госпитализировали с ботулизмом.