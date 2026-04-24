Нужно позаботиться о взрослых: чем важна новая вакцина аАКДС-М?

Новая вакцина аАКДС-М против коклюша, дифтерии и столбняка для взрослых пациентов поможет не допустить распространения болезни на младшее поколение. Об этом 360.ru рассказал врач-инфекционист Сергей Вознесенский.

По его словам, все инфекционные болезни можно разделить на управляемые и неуправляемые. Коклюш, дифтерия и столбняк относятся к первым, вакцина против них входит в национальный календарь прививок.

Вакцинация проходит в возрасте трех, четырех, пяти и шести месяцев с ревакцинацией в 18 месяцев. Далее — каждые 10 лет от дифтерии и столбняка, но уже без коклюшного компонента.

«В последние годы наблюдалось снижение охвата вакцинацией. В 2024 году от коклюша мы потеряли 11 детей. Поэтому любые мероприятия, способствующие вакцинации населения, в том числе введение в оборот новых препаратов, включая отечественные, исключительно благоприятны и приветствуются», — сказал Вознесенский.

Врач уточнил, что основная группа риска по коклюшу — дети, а не взрослые. В 2024 году 80% всех зарегистрированных случаев пришлось на детей до 14 лет, а на взрослых — не более 11%.

«Новые проверенные вакцины нужны, но основной приоритет — дети первого года жизни. Логика здесь простая: каждая человеческая жизнь для нас — не статистика, а живой человек. Если у нас есть 11% заболевших взрослых, мы должны позаботиться», — добавил он.

Также каждый инфицированный взрослый является источником инфекции, напомнил Вознесенский. Контактирующие с ним дети оказываются в зоне повышенного риска, поэтому ставить под сомнение необходимость вакцинации взрослых некорректно.

Одна доза препарата аАКДС-М содержит полный комплекс антигенов возбудителей коклюша, дифтерии и столбняка и способна защитить от болезней на 10 лет, подчеркивали в Ростехе.