Новую вакцину от коклюша и столбняка для взрослых создали в России

Ростех зарегистрировал вакцину от коклюша, дифтерии и столбняка для взрослых

Ростех зарегистрировал первую в России вакцину аАКДС-М для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка у взрослых пациентов. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Регистрационное удостоверение Минздрава получил холдинг «Нацимбио». Одна доза препарата содержит полный комплекс антигенов возбудителей коклюша, дифтерии и столбняка и способна защитить от болезней на 10 лет.

«Опыт многих стран показывает, что внедрение ревакцинаций является эффективной стратегией снижения заболеваемости и смертности», — отметил советник по науке холдинга «Нацимбио» Игорь Никитин.

Клинические исследования прошли на базе 10 научных центров. В них участвовали 436 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Они показали хорошую переносимость препарата, спустя месяц после введения у большинства выработался защитный титр антител. Следующий этап испытаний пройдет с участием детей.

