«Нужно найти причину». Психолог рассказал, как справиться с осенней депрессией

Спрос россиян на антистресс-игрушки вырос на 21%. С чем это связано и как справиться с сильными переживаниями, 360.ru рассказал психолог Александр Кичаев.

Специалист назвал три основных стрессовых фактора: геополитический, личностный и природный. По его словам, осенью из-за изменений климата люди больше предрасположены к психическим расстройствам, чаще развивается депрессия.

«Лучше, чтобы перед глазами были более яркие пейзажи, например в доме какие-то фигурки раскрасить, забор, стены или что-то такое сделать, чтобы разбавить мрачные пейзажи. Посуда разноцветная — тоже хороший выбор, тарелки яркие, в конце концов одежда яркая. Все яркое — выход из подавляющей серости», — предложил Кичаев.

Если у человека меняется поведенческая реакция, по мнению собеседника 360.ru, это уже повод задуматься.

«Наше поведение — это всегда следствие чего-то, вызовов жизни. Если мы начинаем себя вести не так, как раньше, то нам нужно найти причину почему», — объяснил психолог.

Он посоветовал при необходимости проконсультироваться с психологом.

«Всегда с помощью самоанализа можно найти травмирующую ситуацию. С чего это началось, почему это началось. Могла быть какая-то утрата, провал в чем-то или угроза чему-то», — сказал он.

Ранее психолог Елена Масолова призвала чаще обниматься, чтобы справиться со стрессом.