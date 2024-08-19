Психолог Масолова посоветовала обниматься, чтобы снять стресс

Работа в стрессовом режиме, семейные трудности и беспокойства из-за сложной ситуации в стране и мире приводят к нервному напряжению, что, в свою очередь, может усугубить различные проблемы со здоровьем. Психолог и гештальт-терапевт Елена Масолова рассказала «ФедералПресс» , как можно справиться с этой ситуацией.

По ее словам, эмоциональное напряжение часто переносится на физическое состояние организма. Масолова подчеркнула, что это может стать причиной набора лишнего веса, усиления болей в спине и коленях, а также обострения других заболеваний.

Поэтому нужно чаще обниматься, поддерживать тактильный контакт друг с другом, — подчеркнула психолог.