Нутрициолог Желянина рассказала о рисках сна на голодный желудок

Нутрициолог Елена Желянина рассказала NEWS.ru , что сон на голодный желудок может привести к неприятным последствиям для здоровья. Она объяснила, что слишком большой перерыв между ужином и сном вызывает стресс для организма, что может стать причиной озноба и головной боли.

Желянина подчеркнула, что при сне на голодный желудок уровень глюкозы может снизиться слишком сильно, особенно у людей с нарушением углеводного обмена или метаболическим синдромом. Организм воспринимает это как нехватку энергии и активирует стрессовые механизмы. В результате человек может проснуться с чувством тревожности, учащенным сердцебиением, ознобом и головной болью.

По словам нутрициолога, организм пытается быстро восполнить дефицит энергии, но это не означает, что ужин должен быть плотным и поздним. Она рекомендует ужинать с учетом индивидуального режима и уровня активности, чтобы пищеварение не мешало переключиться в стадию восстановления.