Нутрициолог Цвинария рассказала, как снизить нагрузку на пищеварение во время майских застолий

Во время майских праздников многие сталкиваются с тяжестью и дискомфортом в желудочно-кишечном тракте. Чтобы снизить нагрузку на пищеварение, стоит выбирать в качестве гарнира легкие некрахмалистые овощи, такие как огурцы, помидоры и зелень. Об этом RT рассказала семейный нутрициолог, эксперт рынка НТИ «Хелснет» Антонина Цвинария.

Она также подчеркнула, что шашлык должен быть хорошо прожаренным, но без обугливания. Людям с желчнокаменной болезнью или нарушением моторики желчевыводящих путей стоит быть особенно осторожными, поскольку жирная пища может спровоцировать обострение.

По словам нутрициолога, оптимальная порция мяса составляет 200–300 граммов, а при чувствительном желудочно-кишечном тракте — до 100 граммов. Кроме того, Антонина Цвинария рекомендовала отказаться от алкоголя и десерта.