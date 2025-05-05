Нутрициолог Цвинария: питание после праздников должно быть сбалансированным

Майские праздники позади, и многие россияне задаются вопросом, как вернуться к привычному рациону. Нутрициолог Антонина Цвинария поделилась советами с РИА «Новости» по восстановлению после долгих застолий.

По словам специалиста, не стоит резко садиться на строгую диету или голодать. Это может привести к перееданию. Лучше питаться три-четыре раза в день с перерывами в четыре-шесть часов. Также необходимо отказаться от спиртных напитков, простых углеводов, сладкого и жареного. Включить в рацион следует цельные крупы, белок, овощи, ягоды и клетчатку, сообщил телеканал «Саратов 24».

Для улучшения метаболизма будет достаточно получасовой легкой физической нагрузки в день: прогулки, растяжка, поездка на велосипеде.

Эксперт подчеркивает, что возвращение к режиму должно быть плавным и сбалансированным.