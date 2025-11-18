Нутрициолог Тиханычева предупредила о способности картофеля быстро повышать уровень сахара в крови

Картофель является сытным и доступным продуктом. Однако его влияние на организм зависит от сезона, способа приготовления и количества в рационе, сообщила нутрициолог Жанна Тиханычева в беседе с сайтом « Страсти ».

Специалист обозначила потенциальные риски употребления корнеплода. Среди них — высокий гликемический индекс. Старый картофель, особенно в виде пюре, быстро повышает уровень сахара в крови. Это нежелательно для людей с инсулинорезистентностью, диабетом второго типа и тех, кто следит за весом.

По словам эксперта, картофель также может вызывать вздутие, газообразование и чувство тяжести, особенно у людей с чувствительным желудком. Кроме того, во время простуды продукт нередко усиливает симптомы кашля и мокроты.