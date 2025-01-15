Нутрициолог Тектиева: набранный в праздники лишний вес можно сбросить за неделю

Лишние килограммы, набранные в новогодние праздники, можно сбросить за неделю. Для этого нужно вернуться к здоровому питанию, рассказала основатель Школы нутрициологии и психологии пищевого поведения Чечек Тектиева в интервью Национальной Службой Новостей.
Специалист провела опрос среди своей аудитории, по итогам которого выяснилось, что только 20% респондентов не набрали вес в каникулы. Некоторые из тех, кто поправился, уже успели сбросить лишние килограммы. Это указывает на то, что в основном прибавка в весе была связана с отеками, которые уходят за три-пять дней при возвращении к сбалансированному питанию.
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