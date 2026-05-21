Нутрициолог Ступак предупредила, что употребление черной икры при беременности несет риск бактериального заражения

Черная икра — ценный продукт, богатый питательными веществами, но при беременности ее употребление требует осторожности. Врач-нутрициолог компании «Инвитро» Олеся Ступак рассказала URA.RU о пользе и возможных рисках черной икры для будущих мам.

Как отметила эесперт, черная икра содержит омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые важны для развития центральной нервной системы и органов зрения ребенка. Кроме того, в ней много аминокислот, витаминов A и D, витамина B12 и магния — эти нутриенты необходимы для здорового развития плода.

Однако черная икра может быть опасна при беременности. Главная проблема — риск бактериального заражения, особенно листериозом. Непастеризованная икра может содержать бактерию листерию, которая опасна для беременных женщин и плода.

Также в черной икре много соли, что может привести к задержке жидкости в организме и повышению артериального давления. Продукт содержит большое количество холестерина, что может быть вредно при ожирении, сахарном диабете или нарушениях липидного профиля.

Кроме того, черная икра — высококалорийный и жирный продукт, а также источник пуринов, которые могут спровоцировать обострение при подагре или мочекаменной болезни.

Ступак советует соблюдать умеренность: разовая порция — не более 1–2 чайных ложек, частота — 2–3 раза в неделю. Если у женщины есть отеки, повышенное артериальное давление или заболевания почек, от икры лучше отказаться.

Важно покупать качественный продукт от проверенного производителя, чтобы минимизировать риски.