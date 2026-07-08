Нутрициолог Шарапова посоветовала брать для обеда на работу овощной салат с семечками
Исследование, проведенное аналитиками SuperJob, показало, что чуть более половины россиян приносят еду для обеда из дома. Интегративный нутрициолог Юлия Шарапова поделилась с корреспондентами «Авторадио» рекомендациями по составлению здорового обеда.
По ее словам, половину контейнера должен занимать овощной салат, заправленный оливковым маслом.
«Можно добавить туда семечки или орехи. Это тоже источник жиров», — отметила эксперт.
По ее словам, еще одна четвертая — белок. Отличные варианты — рыба, курица, индейка, бобовые. Кроме того, необходимы сложные углеводы: гречка, булгур, киноа, рис и чечевица.