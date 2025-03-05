Нутрициолог Сергунина: корица помогает снижать уровень сахара в крови

Корица давно известна своими уникальными свойствами, применяемыми как в кулинарии, так и в народной медицине. В беседе с Ura.ru нутрициолог Ника Сергунина отметила, что корица оказывает воздействие на здоровье человека благодаря своим особым качествам.
По словам медика, одно из наиболее значимых лечебных свойств корицы заключается в способности понижать уровень сахара в крови. Постоянное использование этой специи повышает восприимчивость клеток к инсулину, что имеет особое значение для пациентов с диабетом второго типа, пояснила эксперт.
Кроме того, корица благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы. Благодаря фитостеролам в составе она регулирует холестериновый обмен в организме и уменьшает концентрацию «вредного» холестерина, добавил RT.
В Европе заговорили о смерти Трампа
На актера «Вампиров средней полосы» завели дело об уклонении от армии
Захарову удивили слова Макрона на фоне отправки французского посла в Россию
Расчлененные останки девяти студентов нашли в автомобиле в Мексике
Украинские участники «Евровидения-2025» не вернулись на родину, уехав на отбор
Скидку в 50% ввели на детские билеты в поезда по России
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте