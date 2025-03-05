Нутрициолог Сергунина: корица помогает снижать уровень сахара в крови

Корица давно известна своими уникальными свойствами, применяемыми как в кулинарии, так и в народной медицине. В беседе с Ura.ru нутрициолог Ника Сергунина отметила, что корица оказывает воздействие на здоровье человека благодаря своим особым качествам.

По словам медика, одно из наиболее значимых лечебных свойств корицы заключается в способности понижать уровень сахара в крови. Постоянное использование этой специи повышает восприимчивость клеток к инсулину, что имеет особое значение для пациентов с диабетом второго типа, пояснила эксперт.

Кроме того, корица благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы. Благодаря фитостеролам в составе она регулирует холестериновый обмен в организме и уменьшает концентрацию «вредного» холестерина, добавил RT.