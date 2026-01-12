Нутрициолог Роу посоветовала постепенно сокращать объем порций на 15–20% для безопасного похудения после праздников

Многие после новогодних праздников замечают, что килограммы, которые удалось сбросить до торжества, вернулись. Нутрициолог Анастасия Роу поделилась методами, как безопасно и комфортно привести тело в форму без использования радикальных подходов, пишет mk.ru .

Эксперт рекомендует не запрещать себе определенные продукты, а заменять их и постепенно сокращать объем порций на 15–20%. Такой подход помогает избежать срывов и способствует плавному снижению веса.

«Не запрещайте, а замещайте и уменьшайте объем. Резкие ограничения — главный провокатор срывов», — цитирует специалиста сайт kp.ru.

Для борьбы с отечностью и застоем жидкости Анастасия Роу рекомендовала включить в распорядок дня физическую активность. Даже 30 минут прогулок, плавания или растяжки способствуют улучшению работы лимфатической системы и выводу токсинов.

Нутрициолог также посоветовала начинать день с теплой воды с лимоном и придерживаться регулярного режима питания. Это помогает нормализовать уровень гормонов, влияющих на вес. Для ускорения процесса и борьбы с отечностью можно обратиться к специалисту для проведения лимфодренажа.