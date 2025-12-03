Нутрициолог Ромашина отметила, что приготовление на пару помогает сохранить большую часть полифенолов

Исследование показало, что рацион, богатый полифенолами, может улучшить здоровье сердца и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Клинический психолог и нутрициолог Ольга Ромашина поделилась с «Вечерней Москвой» информацией о пользе полифенолов и продуктах, в которых они содержатся.

По словам специалиста, полифенолы — это природные соединения с антиоксидантными свойствами, которые защищают клетки от повреждений. Они помогают организму бороться с оксидативным стрессом, уменьшают воспаления и поддерживают здоровье сосудов. Это снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, артериального давления, образования тромбов, сахарного диабета и некоторых видов рака. Также полифенолы способствуют здоровью микробиома кишечника и улучшению обмена веществ, отметила газета «Петербургский дневник».

Для получения достаточного количества полифенолов необходимо включить в рацион разнообразные продукты растительного происхождения: ягоды, зеленый и черный чай, красное вино в умеренных количествах, какао и темный шоколад, орехи и семена, фрукты, овощи, зерновые и бобовые.

Процесс приготовления пищи влияет на содержание полифенолов. Варка овощей снижает уровень этих полезных веществ, а приготовление на пару помогает сохранить большую часть полифенолов. Регулярное употребление разнообразной пищи с высоким содержанием полифенолов поддерживает здоровье сердца и всего организма, подчеркнула Ромашина.