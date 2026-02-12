Нутрициолог Ромашина назвала сгущенку и шоколадную пасту самыми вредными начинками для блинов

Нутрициолог, специалист в области РПП Ольга Ромашина назвала сгущенку и шоколадную пасту самыми вредными начинками для блинов. В интервью «Москве 24» она подчеркнула, что высокая концентрация сахара в этих продуктах способствует быстрому набору веса и повышению уровня глюкозы в крови, что увеличивает риск развития диабета.

Эксперт также обратила внимание на наличие трансжиров в шоколадных пастах, которые оказывают негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, Ромашина отметила, что начинки с колбасой и жирным мясом, например, свининой, содержат много насыщенных жиров, которые повышают уровень «плохого» холестерина и способствуют риску развития атеросклероза. Такие продукты также имеют высокую калорийность и негативно влияют на поджелудочную железу и сердечно-сосудистую систему.

Среди полезных начинок специалист выделила творог и сыр с низким содержанием жира (не более 20–25%), такие как адыгейский или моцарелла. Также она рекомендовала употреблять блины с ягодами и фруктами, которые богаты витаминами, клетчаткой и антиоксидантами. Ягодно-фруктовые начинки можно подсластить медом, который обладает антибактериальными свойствами и полезен в сезон заболеваемости ОРВИ. Однако использовать мед нужно в небольших количествах из-за высокого содержания сахара.