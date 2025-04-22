Нутрициолог Попова сообщила, что алкоголь, сахар и кофе негативно влияют на психику

По ее словам, к ним относится алкоголь, который нарушает баланс серотонина и дофамина, вызывая эмоциональную нестабильность и проблемы со сном.

Нутрициолог пояснила, что сахар и рафинированные продукты также могут негативно влиять на психику, поскольку вызывают ложное чувство удовольствия. Особую опасность представляют полуфабрикаты, фастфуд и снеки, содержащие трансжиры. Эти вещества повышают уровень воспалений в организме, ухудшая работу мозга и кишечника, передает kp.ru.

Попова подчеркнула, что кофе не стоит демонизировать, но его чрезмерное употребление может вызвать тревожность и бессонницу. Дефицит полезных веществ, таких как витамин D, витамины группы B, магний и цинк, также может провоцировать депрессию, тревожность и панические атаки.