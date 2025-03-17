Нутрициолог Попова: киви и ананасы помогут взбодриться с утра

По словам медика, грейпфруты, киви и ананасы содержат витамин С, который помогает взбодриться с утра. Однако, по словам Поповой, есть эти фрукты натощак не стоит — они могут раздражать слизистые оболочки желудка.

Еще один полезный вариант — авокадо. Он содержит витамины С, А и Е, полезные жиры и клетчатку, при этом в нем мало сахара. Это делает его идеальным выбором для тех, кто следит за уровнем глюкозы в крови. Авокадо также хорошо сочетается с несладкими блюдами, такими как яйца и хлеб, пояснила эксперт.