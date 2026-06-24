Нутрициолог Муратова рассказала, почему в жару не стоит пить ледяную воду

В жаркую погоду ледяная вода не помогает организму охлаждаться, сообщила практикующий нутрициолог, разработчик курсов и преподаватель Института нутрициологии при НАМО им. Бородина Наталия Муратова. Ее процитировала Rostovgazeta.ru.
Муратова рассказала, что сразу после ледяного напитка становится легче, но организм реагирует на холод сужением сосудов и замедлением потоотделения.
Она порекомендовала пить прохладную воду или воду комнатной температуры. Такое питье запускает естественное охлаждение через потоотделение: пот испаряется, и тело остывает, передает RT.
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