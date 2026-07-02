Нутрициолог Милаева предостерегла от употребления фастфуда в жару

Нутрициолог и специалист по детскому питанию Елена Милаева сообщила aif.ru , что употребление фастфуда в жаркую погоду может быть особенно вредным для здоровья.

По словам эксперта, фастфуд требует от организма дополнительного тепла для переваривания, что может привести к повышению температуры тела и дополнительной нагрузке на сосуды. Кроме того, в подобной пище содержится большое количество натрия, который выводится с помощью воды. В жару организм рискует столкнуться с обезвоживанием из-за обильного потоотделения, написала «Звезда».

Добавки и соусы, которыми приправляется фастфуд, при ненадлежащем хранении быстро портятся, что увеличивает риск отравления. Жиры и рафинированные углеводы в составе такой пищи способствуют ухудшению состояния микрофлоры.

Холодные сладкие напитки, которые часто сопровождают перекус фастфудом, увеличивают количество сахара в организме и замедляют пищеварение.

Чтобы минимизировать вредные последствия, нутрициолог рекомендует запивать такую пищу обычной водой. Также она напомнила, что чувство голода в жару можно перепутать с жаждой, и перед употреблением тяжелой пищи стоит выпить стакан воды.