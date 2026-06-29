Нутрициолог Милаева рассказала о пользе и вреде кваса, приготовленного по традиционной технологии

Нутрициолог Елена Милаева рассказала NEWS.ru , что квас, приготовленный по традиционной технологии, не может храниться дольше двух недель. Она назвала идеальный состав напитка и перечислила его полезные свойства.

По словам специалиста, в составе настоящего кваса должны быть только вода, ржаная мука, дрожжи и сахар. Напиток не должен содержать искусственных добавок, ароматизаторов и красителей.

Такой квас содержит лакто- и бифидобактерии, благоприятно воздействует на стул и улучшает обмен веществ. В напитке есть витамины группы В, C, E, калий и магний. В жару холодный квас хорошо утоляет жажду.

Однако нутрициолог предупредила, что злоупотреблять квасом не стоит — в нем много сахара. Кроме того, в напитке есть немного этилового спирта, поэтому его не рекомендуется давать детям младше семи лет.