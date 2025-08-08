Нутрициолог Манохина рассказала, что в день можно съедать от 200 до 500 граммов арбуза

«В среднем взрослому человеку можно без ущерба для здоровья съедать от 200 до 500 граммов арбуза в день», — сообщила Манохина.

Специалист рекомендует не есть сразу полкило арбуза или дыни и предупреждает, что арбуз может быть вреден при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта и индивидуальной непереносимости. При сахарном диабете и метаболических нарушениях продукт можно употреблять с осторожностью — после белковой пищи и по согласованию с врачом, написал Ura.ru.

Ранее медики указывали, что избыточное потребление арбузов и дынь способно вызвать диспепсические расстройства, особенно у людей с проблемами ЖКТ и почек. Суточная норма для взрослых — 500 граммов арбуза и 300 граммов дыни, для детей — вдвое меньше. Разрезанные плоды летом рекомендуется хранить не дольше суток.