Нутрициолог Кострова предупредила, что фермерская рыба может содержать антибиотики

По словам эксперта, самая ценная рыба — это та, что выросла в естественной среде обитания. При выборе между искусственно выращенной красной рыбой и выловленным в океане хеком или минтаем лучше отдать предпочтение дикой белой рыбе.

Кострова объяснила, что фермерская рыба часто выращивается в тесных садках и двигается мало. Ее вес набирается на комбикормах, а для профилактики заболеваний в воду могут добавляться антибиотики.

Для красивого товарного цвета мяса используются специальные красители. В то же время такая рыба, как минтай, хек, треска и скумбрия, питается естественным планктоном, много двигается и накапливает качественные структурные жиры.