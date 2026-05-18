Нутрициолог Яблокова предупредила, что употребление фруктов в вечернее время может привести к набору веса

Тренер-нутрициолог Ольга Яблокова рассказала NEWS.ru , что употребление фруктов в вечернее время может привести к увеличению веса.

По ее словам, дело в быстрых углеводах, которые предпочтительнее есть утром или днем, так как в это время у организма больше шансов использовать полученную энергию.

Яблокова пояснила, что активность человека в утренние и дневные часы выше, поэтому быстрые углеводы, полученные из фруктов или других источников, с большей вероятностью будут израсходованы. Вечером же физическая активность обычно снижается, и такой режим питания помогает контролировать вес.