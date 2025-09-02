Нутрициолог Чаевская предупредила о риске развития аллергии из-за частого употребления бабл-ти

Нутрициолог Наталья Чаевская посоветовала ограничить употребление бабл-ти до двух раз в неделю. Об этом сообщил aif.ru .

Как пояснила специалист, напиток обычно содержит много сахара, что может стать причиной проблем со здоровьем.

«Бактерии в полости рта питаются сахаром и выделяют кислоты, разрушающие зубную эмаль», — предупредила эксперт.

Среди возможных последствий она также выделила диабет второго типа, так как сахар в больших количествах провоцирует резкие скачки уровня глюкозы в крови. Кроме того, в бабл-ти есть искусственные консерванты, красители и ароматизаторы, которые могут вызвать аллергию, добавил RT.