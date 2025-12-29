Нутрициолог Бурлакова предложила использовать сливочное масло для борьбы с похмельем

Сливочное масло может сыграть важную роль в борьбе с похмельем после новогодних праздников. Подробнее рассказала нутрициолог Ольга Бурлакова в интервью Life.ru .

По словам эксперта, этот продукт помогает организму перерабатывать алкоголь и снижает его негативное воздействие.

«Особенно рекомендуется использовать масло с жирностью 82,5%, а не стандартное 72%», — отметила специалист.

Бурлакова также обратила внимание на пользу оливкового масла. В сочетании со сливочным оно обеспечивает организм мононенасыщенными жирами, которые смягчают нагрузку на печень при употреблении спиртного.