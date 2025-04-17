Нутрициолог Баранова: переход на тяжелую пищу после поста может вызвать проблемы с пищеварением

Разумный подход к меню позволит насладиться праздником и сохранить здоровье. О том, как избежать переедания во время Пасхи, рассказала «ФедералПресс» эксперт Российского общества «Знание», нутрициолог Наталья Баранова.

«Чтобы праздник не принес тяжесть и усталость, нужно следовать простым правилам», — поделилась специалист.

Баранова посоветовала людям, соблюдавшим пост, осторожно подходить к выбору блюд на праздничном столе. Переход на тяжелую пищу может вызвать проблемы с пищеварением. Лучше начать день с яиц, овощей и цельнозернового хлеба с сыром, а куличи и пасху оставить на десерт.

Сбалансированный рацион должен быть основан на осознанном выборе продуктов, способствующих здоровью. Нутрициолог призвала адаптировать традиционные угощения к принципам здорового питания: использовать цельнозерновую или рисовую муку вместо пшеничной, заменить сахар медом или сухофруктами.