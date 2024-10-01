Нутрициолог Антонюк: переизбыток соли в рационе может привести к нарушению вкусовых рецепторов и хроническому стрессу

Переизбыток соли в рационе может привести к нарушению вкусовых рецепторов, хроническому стрессу и нарушению сна. Об этом изданию NEWS.ru рассказала нутрициолог Жанна Антонюк.
Эксперт пояснила, что соль задерживает жидкость в организме, что увеличивает объем крови и, как следствие, повышает кровяное давление. Также злоупотребление солью чревато проблемами с печенью и почками.
Привычка обильно солить пищу может спровоцировать и появление различных психологических проблем, добавила Антонюк.
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