Нутрициолог Антонюк: переизбыток соли в рационе может привести к нарушению вкусовых рецепторов и хроническому стрессу

Переизбыток соли в рационе может привести к нарушению вкусовых рецепторов, хроническому стрессу и нарушению сна. Об этом изданию NEWS.ru рассказала нутрициолог Жанна Антонюк.

Эксперт пояснила, что соль задерживает жидкость в организме, что увеличивает объем крови и, как следствие, повышает кровяное давление. Также злоупотребление солью чревато проблемами с печенью и почками.

Привычка обильно солить пищу может спровоцировать и появление различных психологических проблем, добавила Антонюк.