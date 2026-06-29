Nutrients: помидоры могут оказывать положительное влияние на сердечно-сосудистую систему

В журнале Nutrients были опубликованы результаты исследования специалистов из Познанского университета сельскохозяйственных наук, которые доказали, что помидоры могут оказывать положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Ученые исследовали состав и полезные свойства томатов. Они содержат множество биологически активных веществ: каротиноиды, полифенолы, витамины и минералы. Среди этих веществ выделяется ликопин — пигмент с сильными антиоксидантными свойствами. Он способен уменьшать воспаление, защищать клетки от свободных радикалов и повышать эластичность сосудов. Это помогает предотвратить развитие гипертонии, атеросклероза и других заболеваний сердечно-сосудистой системы, написал сайт aif.ru.

Томаты можно употреблять не только свежими, но и в переработанном виде. Соки, пюре, соусы и консервы сохраняют большую часть полезных веществ. Их содержание зависит от сорта, зрелости, условий выращивания и способа приготовления. В зрелых и термически обработанных томатах ликопин усваивается легче.

Однако ученые отметили, что в составе томатов есть оксалаты и щавелевая кислота, которые обладают «антипитательными» свойствами. Но при умеренном потреблении помидоров эти вещества не представляют опасности.