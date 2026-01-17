В Роспотребнадзоре посоветовали проверять эпидемиологическую ситуацию перед поездкой за границу

Планируя путешествие в страны с теплым климатом, важно проверить санитарно-эпидемиологическую ситуацию и принять меры профилактики. Об этом сообщил сайт Om1 со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Инфекционные и паразитарные болезни часто передаются через некипяченую воду, плохо приготовленную еду, укусы насекомых или контакт с больным человеком. Поэтому важно соблюдать правила гигиены, внимательно относиться к питанию и защите от насекомых.

В странах Африки, Южной Америки и Юго-Восточной Азии распространены такие инфекции, как малярия, желтая лихорадка, денге, Зика и Чикунгунья, которые передаются через укусы насекомых. В Индии, Бангладеш, Таиланде, Шри-Ланке и некоторых других странах высок риск кишечных инфекций, включая гепатит A и дизентерию, добавил сайт vse42.ru.